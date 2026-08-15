Lice'de Kazada 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lice'de Kazada 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Lice\'de Kazada 7 Kişi Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki minibüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi, cenazeleri defnedildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden 7 kişinin; Veysi Şaylıkay, Vedat Şaylıkay, Feyziye Şaylıkay, Özcan Şaylıkay, Naide Şaylıkay, Zeyd Şaylıkay ve Nazya Demirhan olduğu öğrenildi. Ölenlerden Vedat Şaylıkay'ın, Lice Merkez 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı belirtildi.

4 KİŞİNİN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Vedat, Veysi, Naide ve Feyziye Şaylıkay'ın in cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Diğerlerinin ise otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Diyarbakır, Güncel, Lice, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lice'de Kazada 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara “ölmeye yardım“ yolu açıldı Fransa tartışmalı yasayı onayladı: Tedavisi olmayan hastalara "ölmeye yardım" yolu açıldı
Husiler’den Suudi Arabistan’da Aramco tesisine İHA saldırısı Husiler’den Suudi Arabistan'da Aramco tesisine İHA saldırısı
Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı Ateş yakmaya çalışırken ormanı tutuşturan şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku En az 2 hafta yok Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! En az 2 hafta yok
Hürmüz Boğazı’nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı Hürmüz Boğazı'nda dev petrol sızıntısı: 40 bin futbol sahası büyüklüğüne ulaştı
Süleymancılar’ın merkezine polis baskını Adreste arama yapılıyor Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

20:40
11’ler belli oldu İrfan Can Eğribayat’ın ilk maçı Fenerbahçe’ye karşı
11'ler belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın ilk maçı Fenerbahçe'ye karşı
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 20:52:51. #7.12#
SON DAKİKA: Lice'de Kazada 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.