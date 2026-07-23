Lice\'de örtü yangını başladı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Lice ilçesine bağlı Kali ve Muradiye mahalleleri kırsalında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.