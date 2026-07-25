Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı - Son Dakika
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Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

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Trafik denetiminde durdurulan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki eldivenin yırtık olduğu için takmadığını söylese de cezadan kaçamadı. Polis memuru ile sürücü arasında geçen "Ne yapayım şef yaz dedi" diyaloğu sosyal medyada gündem olurken, kural ihlali yapan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik denetimine takılan bir motosiklet sürücüsü, yanında bulundurduğu eldivenin yırtık olduğunu öne sürerek takmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı. Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan "yırtık eldiven" diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"YIRTIK DA O YÜZDEN TAKMAMIŞTIM"

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan motosiklet sürücüsüne, kask ve eldiven gibi zorunlu ekipman kontrolleri yapıldı. 50 cc üstündeki motosikletlerde eldiven takma zorunluluğunu hatırlatan polis ekiplerine sürücü, eldiveninin yanında olduğunu ancak kullanılamayacak durumda olduğunu savundu.

Sürücü ile kadın polis memuru arasında denetim esnasında şu diyalog yaşandı:

  • Polis Memuru: "Eldiven takma zorunluluğunuz var. 50 cc üstünde."
  • Sürücü: "Var eldiven. Yırtık da o yüzden takmamıştım, değiştireceğim."
  • Polis Memuru: "Yine de buraya gelirken takmadın, ihlalin olacak."
  • Sürücü: "Abla baksana, bunu nasıl takayım?"
  • Polis Memuru: "Ne yapayım, şef yaz dedi. Şef ne derse o."

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Eldiveninin kullanılamayacak kadar yırtık olduğunu göstererek cezadan muaf olmak isteyen sürücünün mazereti kabul görmedi. Ekipmanını sürüş esnasında üzerinde bulundurmadığı için cezai işlem uygulanan sürücü ile polis memurunun samimi diyaloğu kısa sürede dikkat çekti.

Motosiklet, Trafik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Seyyah TR Seyyah TR:
    Arkadaşım eldivenin anidenmi yırtıldı yedeği olsaydı bu şeye benziyor kaskim kırık takmadim kaza olunca ellerin parcalaninca anlıyor insan hatalarını ... Bahanelerle olmuyor yani 5 2 Yanıtla
    Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    polis haklı ...... Değiştirseydin o zaman kim engel oldu... cezaya bak doya doya bak :)) 0 1
  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    O memur odaklanmış ceza yazmaya başka bir şey bulur yine yazar geçmiş olsun.... 3 2 Yanıtla
  • Bekir Demir Bekir Demir:
    Eldiveninin yırtık olması memuru ilgilendirmez. Kurallara uymayı öğreneceksin, kaskını takacaksın, plakan görünecek, sigortanı yaptıracaksın, orijinal egzozu modifiye etmeyeceksin, spin atmayacaksın. Bunlar nasıl cezai işlem gerektiriyorsa eldiven takmamakta o. 3 1 Yanıtla
  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    anladığım kadarıyla daha çevirme esnasında şu gelene yaz bir ceza gibi bir durum sanki 1 1 Yanıtla
  • Ertugrul Davulcuoglu Ertugrul Davulcuoglu:
    Bıktı insanlar. Bu kadarda, olmaz 1 1 Yanıtla
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