Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Trafik denetimine takılan bir motosiklet sürücüsü, yanında bulundurduğu eldivenin yırtık olduğunu öne sürerek takmadığını söylese de ceza yemekten kurtulamadı. Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan "yırtık eldiven" diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"YIRTIK DA O YÜZDEN TAKMAMIŞTIM"

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde durdurulan motosiklet sürücüsüne, kask ve eldiven gibi zorunlu ekipman kontrolleri yapıldı. 50 cc üstündeki motosikletlerde eldiven takma zorunluluğunu hatırlatan polis ekiplerine sürücü, eldiveninin yanında olduğunu ancak kullanılamayacak durumda olduğunu savundu.

Sürücü ile kadın polis memuru arasında denetim esnasında şu diyalog yaşandı:

Polis Memuru: "Eldiven takma zorunluluğunuz var. 50 cc üstünde."

Sürücü: "Var eldiven. Yırtık da o yüzden takmamıştım, değiştireceğim."

Polis Memuru: "Yine de buraya gelirken takmadın, ihlalin olacak."

Sürücü: "Abla baksana, bunu nasıl takayım?"

Polis Memuru: "Ne yapayım, şef yaz dedi. Şef ne derse o."

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Eldiveninin kullanılamayacak kadar yırtık olduğunu göstererek cezadan muaf olmak isteyen sürücünün mazereti kabul görmedi. Ekipmanını sürüş esnasında üzerinde bulundurmadığı için cezai işlem uygulanan sürücü ile polis memurunun samimi diyaloğu kısa sürede dikkat çekti.