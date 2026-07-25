ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var
ABD'nin Michigan eyaletinde çıkan bir ev yangınına müdahale eden ekipler, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Yanan evde cansız bedenine ulaşılan 8 kişiden bazılarında kurşun izlerine rastlanması, olayın planlı bir cinayet ve kundaklama olabileceği şüphesini doğurdu.
Michigan eyaletine bağlı Grand Haven bölgesinde meydana gelen yangın, bölgede büyük paniğe neden oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti ve arama çalışmaları için eve giren yetkililer, içeride hane halkına ait cansız bedenlerle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ortaya çıkan vahim tabloya göre, evde yaşları 5 ile 15 arasında değişen 6 çocuk ile birlikte toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı bulgu ise cansız bedenine ulaşılan kurbanların bazılarının vücudunda kurşun yaralarının tespit edilmesi oldu.
KUNDAKLAMA VE KASIT İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Olayın sıradan bir ev yangını olmaktan çıkıp bir cinayet soruşturmasına dönüşmesine neden olan kurşun izleri, yetkilileri harekete geçirdi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, evde yaşayan herkesin hayatını kaybettiğini doğrularken; cinayetlerin ardından delilleri karartmak amacıyla yangının "kasıtlı" olarak çıkarıldığı ihtimali üzerinde titizlikle durduklarını vurguladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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