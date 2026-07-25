Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin son konserinde giydiği iddialı kostüm magazin dünyasında büyük tartışma yarattı. Şarkıcının tarzını sert sözlerle hedef alan Bircan Bali ve Esra Balamir, kostümün sahne kıyafetinden ziyade iç giyim olduğunu belirterek, "Fantazi kıyafeti bu, kırbaç eksik. Ancak balayının ilk günü giyilir" çıkışıyla gündeme oturdu.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin son konserinde tercih ettiği cesur sahne kostümü magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcının tarzını sert bir dille eleştiren sunucu Bircan Bali ve Esra Balamir, iddialı kıyafet için çok konuşulacak benzetmelerde bulundu.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

SAHNE KOSTÜMÜ TARTIŞMA YARATTI

Açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, son sahne performansında tercih ettiği iddialı kıyafetiyle bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Genç popçunun giyim tarzı magazin programlarında geniş yer bulurken, canlı yayında yapılan değerlendirmeler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"BU KADININ BALAYINDA KOCASINA GİYECEĞİ BİR ŞEY"

Şarkıcının giysisini adeta topa tutan Bircan Bali ve Esra Balamir, kullanılan parçaların sahne kostümünden ziyade iç giyim olduğunu savundu. Aleyna Tilki'nin tarzını sert sözlerle eleştiren ikili, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bu bir iç giyim. Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik. Bu kadının balayında kocasına giyebileceği bir şey, o da ilk gün."

Esra Balamir, Aleyna Tilki, Bircan Bali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cemal Köse Cemal Köse:
    Böyle karakterlere sahne yasağı getirilmeli, her şeyin bir adabı edebi olmalı, ahlaksızlığı alenen yaymak değil mi bu ? 12 2 Yanıtla
  • 535353 535353:
    vallahi devletin bunlarla ilgili yasa çıkarması gerekiyor sokaklar parklar toplu taşımalar yatak odasına döndü 2 1 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    Rezillik 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı
CHP’ye bir darbe daha Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti
YENİ Parti X’e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Mobilya mağazasında skandal görüntü Çevredekilere aldırış etmediler Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler
İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi İspanya cehennemi yaşıyor: Orman yangınları kontrolden çıktı, 10 bin kişi tahliye edildi
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Seray Kaya’dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim Seray Kaya'dan aldatma iddialarına yanıt: Problemin içindeki kişi ben değilim
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi

10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
08:37
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
07:26
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
07:03
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
04:56
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
03:50
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 11:12:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.