Döviz Bürosunda Altın Hırsızlığı - Son Dakika
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Döviz Bürosunda Altın Hırsızlığı

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Fatih'te elektrik kesintisini fırsat bilen bankocu, 300 tam altın çalarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

ELEKTİRK KESİNTİSİNİ FIRSAT BİLDİ

Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

<a class='keyword-sd' href='/doviz/' title='Döviz'>Döviz</a> Bürosunda Altın Hırsızlığı

DAHA ÖNCE DE 100 GRAM ÇALMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi.

Döviz Bürosunda Altın Hırsızlığı

ALTINLARI BOZDURDUĞU ANLAR KAMERADA

Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Döviz Bürosunda Altın Hırsızlığı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Döviz Bürosunda Altın Hırsızlığı - Son Dakika

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