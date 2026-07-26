Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi - Son Dakika
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Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan mücadelede Arda Turan'a büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Tribünler Arda Turan için, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratları yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Shakhtar Donetsk, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. 

BURSA'DA ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede skordan çok, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan’a gösterilen yoğun ilgi damga vurdu. Teknik direktörlük kariyerindeki başarılı grafiğini Ukrayna devinin başında sürdüren genç çalıştırıcı, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Maç öncesinde stadyumu dolduran binlerce Bursasporlu taraftar, Arda Turan’ı tribünlere çağırarak uzun süre alkışladı.

''TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR''

Bursa tribünlerinin ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Arda Turan, tribünlere giderek taraftarları selamladı ve sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi. Genç teknik adamın duygusal anlar yaşadığı gözlenirken, Bursaspor kulüp yöneticileri de maç öncesinde Turan'a çiçek takdim ederek Türk futboluna kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti.

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Son Dakika Spor Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    inşallah milli futbol takımımızın hocası olur 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi - Son Dakika
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