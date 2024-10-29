Ligurya'da Meloni İttifakı Seçimi Kazandı

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İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde bölgesel yönetimi belirlemek üzere yapılan seçimi, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının adayı Marco Bucci kazandı.

Ülkede mayıs ayında patlak veren bir yolsuzluk skandalına adı karışan o dönemki Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti'nin temmuz ayında görevinden istifa etmesi nedeniyle Ligurya'da pazar ve pazartesi günleri yeni başkan ve bölge yönetimini belirlemek üzere seçim yapıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sağ ittifakın adayı halihazırdaki Cenova kentinin belediye başkanı Bucci, oyların yüzde 48,7'sini alarak, yüzde 47,3 oy alan muhalefetteki merkez solun adayı Andrea Orlando'nun önünde seçimi kazandı. Seçimin ardından Orlando'nun, Bucci'yi arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Başbakan Meloni de X hesabından Ligurya seçimine ilişkin yaptığı paylaşımda, Bucci'yi seçim zaferinden ötürü tebrik ederken, "Birleşik merkez sağ, politikalarımıza ve projelerimizin somutluğuna olan güvenlerini teyit eden vatandaşların beklentilerine bir kez daha cevap verebildi." ifadesini kullandı.

Bucci'nin Ligurya'da elde ettiği seçim zaferi, hükümette 2'nci yılını kısa süre önce dolduran ve kamuoyu yoklamalarında liderliğini koruyan Meloni'nin başında bulunduğu sağ ittifak için önemli bir teyit oldu. Diğer taraftan Ligurya'daki sonuç, muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında bölünmüş bir görüntü veren sol ittifak için başka bir yenilgi olarak kayıtlara geçti. Sol blok, Ligurya'yı kazanarak, ittifaklarını güçlendirme hedefini taşıyordu. Basında çıkan bazı haberlere göre, Ligurya seçimlerine katılım oranının yüzde 46 ile düşük düzeyde kalması muhalefetin kıl payı kaybetmesinde öne çıkan sebeplerden oldu.

İtalya'da bu yıl içinde farklı zamanlarda şu ana kadar Sardinya, Abruzzo, Basilicata, Piyemonte ve Ligurya bölgelerinde seçim yapılmış ve sağ ittifak, bunların 4'ünden zaferle çıkmıştı. Bu 5 bölge arasında sadece Sardinya'daki bölge seçimlerini muhalefetteki sol blok kazanmıştı.

Meloni liderliğindeki sağ ittifak, halihazırda İtalya'nın 20 bölgesinden 14'ünde bölge yönetimlerini elinde tutuyor.

Ülkede 17-18 Kasım'da son dönemde sel felaketlerinin sıkça yaşandığı ve solun kalesi olarak nitelenen Emilia-Romagna Bölgesi'nde ve ayrıca Umbria Bölgesi'nde bölgesel seçimler yapılacak.