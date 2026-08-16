Lihtenştayn'da Veraset Kuralları Kadınlara Açıldı
Lihtenştayn Veliaht Prensi Alois, veraset kurallarını kadınların da tahta çıkabilmesi için değiştirdi.
Lihtenştayn Veliaht Prensi Alois, hanedanın veraset kurallarının kadınların tahta çıkabilmesine olanak verecek şekilde değiştirildiğini açıkladı.
Lihtenştayn Kraliyetinden yapılan açıklamada, Veliaht Prens Alois'in ülkede kutlanan "Ulusal Gün" nedeniyle yayınladığı mesaja yer verildi.
Alois mesajında, veraset hakkının ilk doğan erkek çocuk yerine ilk doğan çocuğa ait olmasına yönelik düzenlemenin hanedan içinde kabul edildiğini duyurdu.
Lihtenştayn hanedanının başında 1989'dan bu yana Prens 2. Hans-Adam bulunuyor. Yeni duyurulan değişiklik, Prens'in ilk doğan çocuğu Veliaht Prens Alois'in taht varisliğini etkilemiyor.
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