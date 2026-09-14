Likud, 27 Ekim seçimlerinde Arap listelerinin katılımını engellemek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, ekim ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden "Ortak Liste" ile "Birleşik Arap Listesi"nin (Raam) katılımını engellemek için başvuruda bulunacağını bildirdi.

Likud Partisi'nden yapılan açıklamada, Ortak Liste ve Raam'ın seçimlere katılımının engellenmesi için talepte bulunulacağı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu askerlerine hakaret eden, Hamas ve Hizbullah'ın terör örgütü olduğunu söyleyemeyenlerin mecliste yeri yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisine yönelik eleştirilere de yer verilen açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin "terör destekçisi" olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, iki listenin Eisenkot'un "doğal ortakları" olduğu ve Eisenkot'un Yair Golan ve Avigdor Liberman'ın yanı sıra bu listelerle bir hükümet kurmak istediği savunularak, "Bunun gerçekleşmesine izin verilmemelidir." ifadesine yer verildi.

Listelerin geçmişi ve seçim dengeleri

Ortak Liste, 2015 yılında İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört ana partinin katılımıyla seçim ittifakı olarak kurulmuş ancak ilerleyen yıllarda bölünmeler ve değişimler yaşamıştı.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Arap Listesi (Raam) ise daha önce Ortak Liste'de yer alırken sonradan ayrılarak bağımsız hareket etmeye başlamış ve 2021'de İsrail'de bir koalisyon hükümetine katılan ilk Arap listesi olmuştu.

Likud'un hamlesi, Netanyahu ile 27 Ekim'de yapılması planlanan meclis seçimlerinde öne çıkan rakibi Eisenkot arasındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi.

Son kamuoyu araştırmaları başa baş bir yarışa işaret ederken, çoğu anket Yashar Partisi'nin Likud'un önünde olduğunu gösteriyor.

Anketlerde Eisenkot önde görünse de her iki blokun da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.

Bu durum, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri olası bir koalisyon denkleminde kilit konuma getiriyor.

Analistler, Likud'un son aylarda Eisenkot'a ve onun Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını, Eisenkot'un Netanyahu karşısındaki ana rakip olarak görülmesine bağlıyor.