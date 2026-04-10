Likya Orkidesi İlk Kez Tohumdan Üretildi

Nesli tehlike altında olan ve salep üretiminde kullanılan Likya orkidesi ilk kez tohumdan üretildi. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı 3 köyde yayılış gösteren bu endemik tür, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından 'kritik tehlikede' olarak değerlendiriliyor. Kaçak sökümler, turizm baskısı ve habitat tahribatı nedeniyle tür sayısı son 20 yılda 1000'lerden 200'e kadar düştü.

Akdeniz Koruma Derneği ile Ege Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, tohumlar laboratuvar koşullarında elde edilerek çoğaltıldı. Proje yürütücüsü Nejdet Bozkurt, türün korunmasının Akdeniz'in doğal ve kültürel mirası için önemli olduğunu vurguladı. Tohumdan üretim yöntemiyle genetik çeşitliliğin korunması ve kaçak sökümlerin azaltılması hedefleniyor.

Laboratuvarda geliştirilen fideler doğada 4 aydır canlı kalmayı başardı ve tohumlar Ulusal Tohum Bankası'na gönderildi. Bu başarı, türün geleceği açısından umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidelerin daha fazla gelişim göstermesinin ardından Kaş'taki doğal ortamlarına transfer edilmesi planlanıyor.