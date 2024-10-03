Liman Grevleri Tedarik Zincirini Tehdit Ediyor

Güncel

NEW YORK, 3 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Doğu ve Körfez kıyılarındaki limanlarda gerçekleşen işçi grevleri, liman faaliyetlerini durdurarak kritik tedarik zincirlerini tehdit ediyor. Grev, taze ürünlerden otomobillere kadar çeşitli malların teslimatının gecikmesine ve aksamasına neden oluyor.

Washington Post'un Çarşamba günkü haberine göre, Maine'den Teksas'a kadar etkilenen onlarca tesis araba parçaları, makine, ilaç ve gıda gibi çeşitli malların sevkiyatını gerçekleştiriyor. Limanlar kapalı kaldığı sürece bazı mallar mahsur kalacak. Gemileri yükleyip boşaltmak ve ekipmanların bakımını yapmakla görevli sendika üyeleri, daha yüksek ücretler ve limanlardaki otomasyonun kısıtlanması talepleriyle grev yapıyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği yöneticilerinden Douglas Kent, "Gemilerin boşaltılmasını kesintiye uğrattığınızda, tüm akışı kesintiye uğratmış olursunuz" dedi. Bu da grev devam ederken giysi, mobilya ve elektronik eşya sevkiyatlarının denizde ya da depolarda sıkışıp kalabileceği anlamına geliyor.

Büyük perakendeciler, olası bir kapanmaya karşı aylardır tatil sevkiyatlarını erkenden stoklayarak ve bazı malları başka limanlara yönlendirerek hazırlık yapıyordu. Habere göre, grev devam ederse tüketicilerin gecikmelerle karşılaşma olasılığı artabilir.