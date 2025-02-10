Limpopo'da Trafik Kazası: 13 Ölü - Son Dakika
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Limpopo'da Trafik Kazası: 13 Ölü

Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

10.02.2025 12:32
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CAPE TOWN, 10 Şubat (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Limpopo eyaletinde cumartesi günü iki aracın karıştığı trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, cumartesi sabahı meydana gelen kazada Limpopo'daki Hoedspruit kasabası yakınlarındaki R40 yolunda bir minibüs ile bir kamyonet çarpışarak alev aldı.

Minibüste bulunan 10 kişi ile kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti. Diğer 3 yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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