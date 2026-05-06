Lina Saka'nın Uluslararası Başarısı

06.05.2026 01:58
Trabzonlu Lina Saka, Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi oldu, uluslararası başarılarını sürdürüyor.

TRABZON'da yaşayan, katıldığı STEM Olimpiyatları'nda dünya birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), bu kez Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'nda 100 tam puanla Türkiye birincisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. İtalya ve Singapur'un yanında Amerika'daki final yarışmalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanıp, uluslararası başarılarıyla dikkatleri çeken Saka, "Bu yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı'na üzgün girdik çünkü kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bu başarıyı kendimce benimsemek yerine ülkemize ve özellikle okul saldırında kaybettiğimiz arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.

Yomra ilçesinde yaşayan Mehmet Salih ve Ayça Saka çiftinin kızları Lina, matematik merakıyla katıldığı çeşitli sınavlarda dereceler elde etmeye devam ediyor. Geçen yıl kasım ayında ABD'deki Güney Illinois Üniversitesi (SIU) ve Singapur Uluslararası Matematik Yarışmaları Merkezi (SIMCC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Lina Saka, 40 ülkeden binlerce öğrencinin yer aldığı organizasyonda tam puan alarak kendi seviyesinde Türkiye birincisi ve dünya 310'uncusu olmuş, Singapur'a gitmeye hak kazanmıştı. Lina, bu yıl ayrıca FISO Olimpiyatları'na katılıp, gümüş madalya kazanarak Dubai'de düzenlenecek organizasyona davet edilirken, 153 ülkenin katıldığı STEM Olimpiyatları'nda, uluslararası yarışmanın matematik kategorisinde tüm soruları doğru yanıtlayıp, dünya birincisi olan tek Türk öğrenci unvanını elde etmişti.

Temmuzda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan final yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Lina, son katıldığı Uluslararası Copernicus Matematik Olimpiyatları'ndan 100 tam puan alarak yeniden Türkiye birincisi olup, Amerika'da düzenlenecek finallerde ülkesini temsil etmeye hak kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

'BU BAŞARIYI KAYBETTİĞİMİZ ARKADAŞLARIMA HEDİYE EDİYORUM'

Lina Saka, yeni başarısını ve birinciliklerini Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilere armağan ettiğini ifade ederek, "Yakın zamanda girmiş olduğum Corpernicus sınavlarında Türkiye birincisi oldum. Bu yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı'na üzgün girdik çünkü kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Ben kendime bir söz vermiştim. Corpernicus sınavından iyi bir sonuç alarak bu başarımı kaybettiğimiz arkadaşlarıma hediye etmek istiyordum. Atatürk'ün dediği gibi, Türk'ün zekası ve çalışkanlığını herkese göstermek istiyorum. FİSO ve TİMO sınavları beni zorlamıştı ama diğer sınavlarım kolay geçti. Soruları yaptıkça, yapabileceğim tarzda sorular olduğunu düşünerek sınavımı bitiriyorum ve kendime güveniyorum. Bu başarının en büyük sırrı her zaman dediğim gibi disiplinli ve düzenli çalışmak. Nobel ödülü almak ve savcı olmak istiyorum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bu başarıyı kendimce benimsemek yerine ülkemize ve kaybettiğimiz arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.

'LİNA SİNGAPUR'DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK'

Ayça Karadeniz Saka da kızının Singapur'daki final yarışmasına hazırlandığını belirterek, "Lina, öncelikle Amerikan Matematik Olimpiyatları'na girmiş ve Türkiye birincisi olarak Singapur'a gitmeye hak kazanmıştı. Daha sonra FİSO sınavıyla Dubai'ye gitmeye ve STEM Olimpiyatlarında dünya birinci olarak Roma'ya gitmeye hak kazanmıştı. Spirit of Math sınavında da bir yanlışla Kanada'da Toronto Üniversitesi'ne davet edildi. TIMO sınavına da girerek gümüş madalya aldı. Olimpiyat sürecinde çok beklediğimiz ve önem verdiğimiz sınavlardan biri olan Copernicus sınavına girdi. İstanbul'da yüz yüze olan bir sınavdı. Dünya'da yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı bir sınavdı. Lina tüm soruları doğru yaparak 100 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Bu sınavla birlikte Amerika New York'ta Columbia Üniversitesi'nde davet aldı. Finallere katılacak inşallah. Aldığı davetlerle Lina'yı tüm ülkelere götürebilme şansımız yok ama Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in desteğiyle birlikte Singapur'a götüreceğiz. Orada ülkemizi temsil edecek. Amerika'ya götürmek de en büyük istediğimiz, inşallah tüm desteklerimizi gösterip, hep birlikte oraya da gideceğiz. İnşallah orada da ülkemizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.

'PES ETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR'

Lina'nın kendine olan güveninin artığını ve azimle çalışmayı sürdürdüğünü söyleyen Ayça Saka, "Çok gururluyuz. Artık şaşırmıyoruz ve sınav sonuçları beklediğimiz gibi oluyor. Lina kazandıkça kendine olan güveni artıyor. Bu durumun şımarıklığına girmediği için çok mutluyuz. Bilinçli ve çalışarak bir şeyleri kazandığının farkında o yüzden 'ben oldum' demiyor. Başarılarıyla gündemde olan bir çocuk; güzel destek mesajları da alıyoruz. Bazen olumsuz şeyler de yaşıyoruz ama anne olarak o arayı dengede tutmak bazen zor oluyor. Hem eğitimini destekliyoruz hem de psikolojik olarak süreç bazen zorlu olabiliyor. Dışarıdan da destek alıyoruz ve AOE Akademi'deki Ali Osman öğretmenimiz sayesinde tüm destekler üzerimizde. Önümüzdeki yıl ortaokul bizi bekliyor. Lina yine olimpiyatlara girmek istediğini söylüyor. Bakalım önümüzdeki yıl bize neler getirecek?" diye konuştu.

Kaynak: DHA

