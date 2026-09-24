Linz'de Avusturya-İsrail maçı öncesi göstericiler silah ticaretine karşı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Linz'de Avusturya-İsrail maçı öncesi göstericiler silah ticaretine karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya-İsrail maçı öncesi Linz'de toplanan göstericiler İsrail'e karşı eylem düzenledi. Göstericiler AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını ve silah ticaretine son verilmesini talep ederken polis geniş güvenlik önlemi aldı.

Futbolda UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Avusturya- İsrail müsabakası öncesinde maçın oynanacağı Linz kentinde toplanan göstericiler, İsrail'i protesto etti.

Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını, İsrail ile silah ticareti yapılmamasını ve insansız hava aracı (İHA) motorları, ateşli silahlar ile diğer askeri teçhizat tedarikine son verilmesini talep etti.

Ayrıca göstericiler, Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin de İsrail ile olan işbirliği anlaşmasının derhal feshedilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Avusturya hükümetini, "ticari ve askeri işbirlikleri nedeniyle İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla" suçladı.

Öte yandan, Avusturya polisi yüksek riskli olarak değerlendirilen maç öncesinde Linz'de geniş güvenlik önlemleri aldı.

Karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı stadın çevresinde İsrail karşıtı bir gösterinin daha yapılacağı bildirildi.

Avusturya ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Linz kentindeki "Raiffeisen Arena" stadyumunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
AvusturyaİsrailGüncelDünyaPolisLinzSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Edirne Uzunköprü’de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi Edirne Uzunköprü'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi
Tutuklu CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi Tutuklu CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi
Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı’nın temasları mı gölgeleniyor Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?
Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu
ABD’de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı
20:56
Montella’dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...
Montella'dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...
20:46
ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
19:41
La Liga’da fırtına gibi esen Aubameyang’tan kötü haber
La Liga'da fırtına gibi esen Aubameyang'tan kötü haber
18:44
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye “Dünya 5’ten büyüktür“ ayarı: Veto kalksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 21:08:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Linz'de Avusturya-İsrail maçı öncesi göstericiler silah ticaretine karşı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei