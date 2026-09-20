Linz\'de kardeş şehir temasları yapan Eskişehir heyeti Brucknerfest açılışına katıldı

ESKİEŞHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyeti, kardeş şehir Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer'ın daveti üzerine Avusturya'nın Linz kentine giderek Uluslararası Brucknerfest 2026'nın açılış programına katıldı. Heyet, ziyaret kapsamında Linz'de çeşitli temaslarda bulunarak iki şehir arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Avusturya'nın eyalet başkenti Linz arasında 2012 yılında imzalanan 'kardeş şehir' anlaşmasıyla başlayan dostluk ve iş birliği ilişkileri, karşılıklı ziyaretler ve ortak etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer'ın daveti üzerine kardeş şehir Linz'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Vural Yörük ve Ali İnci, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Şube Müdürü Özge Mutlu ile Büyükşehir Belediyesi Mimarı Merve Sargın Keskin'den oluşan heyet, Linz'de düzenlenen Uluslararası Brucknerfest 2026'nın resmi açılış törenine katıldı.

LİNZ'DE DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Büyükşehir Belediyesi heyeti; Linz Belediye Başkanı Dietmar Prammer, Linz Belediyesi Meclis Üyesi Zeljko Malesevic, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Andrea Pospischek, Linz Belediyesi Şehir Senatosu Üyesi Mag. Dr. Michael Raml, Türkiye Cumhuriyeti Linz Fahri Konsolosu Dietmar Pichler ve Eskişehir Fahri Hemşehrisi, Johannes Kepler Üniversitesi Profesörü Dr. Reinhard Resch ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileten heyet, iki şehir arasındaki mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KÜLTÜR, SANAT VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM BULUŞMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi heyeti, Linz programı kapsamında kentin kültür ve sanat yaşamının önemli etkinliklerinden olan Klangwolke "ATTheENDLinz" etkinliğinin başlangıcına ve Brucknerfest 2026'nın resmi açılış törenine katıldı.

Heyet ayrıca, dünyaca tanınan Ars Electronica Festivali kapsamında düzenlenen yürüyüş programında yer alırken, "Gerçekle Müzakere: Belediyede Dijitalleşme" başlıklı sunumu da takip etti.

Kültür ve sanatın yanı sıra teknolojik gelişmeler ve yerel yönetimlerde dijitalleşme konularının da ele alındığı ziyaret, Eskişehir ile Linz arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin farklı alanlarda geliştirilmesine katkı sağladı.