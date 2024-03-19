Hong Kong\'da Messi maçı iptal edilince bilet iadeleri başlıyor

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Hong Kong'daki dostluk maçının organizatörleri, Lionel Messi'nin maça çıkmaması karşısında hayal kırıklığına uğrayan taraftarlara bilet ücretlerinin yüzde 50'sini iade etmeye başlıyor.

HONG KONG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde oynanan bir dostluk maçında Lionel Messi'nin sahaya çıkmamasının büyük infial yaratması üzerine organizatörler tartışmalı maçtan altı hafta sonra bilet iadelerine başlıyor.

Maçın organizatörü Tatler Asia Pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, biletleri resmi kanallar aracılığıyla satın alan müşterilere "yüzde 50 iade" yapılacağını duyurdu. Futbol severlerin bazıları bu maçı izlemek için 4.880 Hong Kong dolarına (625 ABD doları) varan ücretler ödemişti.

Açıklamada, "İadeler 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek" denildi.

Organizatörler, etkinlik sponsorları ve ortaklardan alınan biletler de dahil olmak üzere, biletleri doğrudan Tatler Asia Limited şirketinden alan müşterilerle özel bir hesap yöneticisinin temasa geçerek kendilerine iadeler hakkında bilgi vereceğini belirtti.

4 Şubat'ta takımı Inter Miami'nin Hong Kong League XI'yi 4-1 yendiği maça çıkmayan Messi, Hong Konglu taraftarları kızdırmıştı.

Arjantinli futbolcu sakatlık nedeniyle maça çıkmadığını açıklasa da bundan sadece üç gün sonra Tokyo'da Vissel Kobe takımına karşı oynanan başka bir dostluk maçında 30 dakika oynaması nedeniyle Hong Konglu taraftarların çoğunun hayal kırıklığı devam etmişti.