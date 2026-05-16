Lise Öğrencisi Garajı Berber Dükkanına Çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lise Öğrencisi Garajı Berber Dükkanına Çeviriyor

Lise Öğrencisi Garajı Berber Dükkanına Çeviriyor
16.05.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berkay Bileke, garajı berber dükkanına dönüştürerek mesleğini öğreniyor ve sosyal medyada ilgi topluyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Berkay Bileke, evlerinin garajını berber dükkanına çevirerek okuldan arta kalan zamanlarda ileride yapmak istediği mesleğin inceliklerini öğreniyor.

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Bileke, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için yaz tatillerinde kuaför salonlarında çıraklık yaptı.

Bu süreçte mesleğe ilgisi artan genç, babasının tavsiyesiyle aile apartmanlarının garajını berber dükkanına çevirdi.

Tek berber koltuğu bulunan dükkanda mahalledeki arkadaşlarının saçını keserek kendini geliştiren Bileke, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Kısa sürede ilgi gören paylaşımlar, Türkiye'nin tanınan kuaförlerinden Kadir Alkan'ın da dikkatini çekti.

Alkan, iletişime geçtiği Bileke'ye destek vererek garajdaki alanın daha profesyonel hale getirilmesine katkı sundu. Berber dükkanı düzenlemeler yapılarak modern ekipmanlarla donatıldı.

Bileke, okuldan arta kalan zamanlarda arkadaşlarını ve mahalle sakinlerini tıraş ederek tecrübe kazanıyor.

Geçen ay vergi levhasını alan Bileke, uğraşını mesleğe dönüştürmek istiyor.

"Dükkana gelenler sayesinde mesleği daha hızlı öğreniyorum"

Berkay Bileke, AA muhabirine, berberliğe bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını, yaz boyunca çıraklık yaptığını belirterek işini çok sevdiğini söyledi.

Okul çıkışlarında arkadaşlarını tıraş etmeye başladığını anlatan Bileke, "Kuaför salonunu açtığımız garajda, önceden aracımız vardı. Onu satınca garaj boşaldı. Babamın tavsiyesiyle burada arkadaşlarımı tıraş etmeye başladım." dedi.

Bileke, arkadaşlarını tıraş ettiği anları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından destek görmeye başladığını dile getirerek "Bir gün okuldan çıktıktan sonra Kadir Alkan'ın bana destek vereceğini öğrendim. Çok mutlu oldum. Daha sonra buraya gelerek yapacaklarını anlattı." diye konuştu.

Garajı berber dükkanına dönüştürme sürecinin yaklaşık 2 ay sürdüğünden bahseden Bileke, dükkana gelenler sayesinde mesleği daha hızlı öğrendiğini kaydetti.

Berkay Bileke, sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde iş yerinin daha şık hale geldiğini belirterek "İlk zamanlarda daha az kişi geliyordu, şimdi daha fazla kişi geliyor. Halen hayalim motosiklet almak. Ehliyet almama daha var ama bu süreçte ailemin de desteğiyle hem motosikletimi hem ehliyetimi alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Garajın modern berber dükkanına dönüşeceğinin aklına gelmediğini dile getiren Bileke, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Berkay Bileke, yoldan geçenlerin berber dükkanını görünce şaşırdığını belirterek "Onların şaşırdığı kadar ben de şaşırıyorum. Burada böyle modern bir yerin olması beni mutlu ediyor. İşimi seviyorum ve devam etmek istiyorum. Şu anda okulda dil bölümünde okuyorum, amacım yurt dışına giderek mesleğimi orada da geliştirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lise Öğrencisi Garajı Berber Dükkanına Çeviriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:38:08. #7.13#
SON DAKİKA: Lise Öğrencisi Garajı Berber Dükkanına Çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.