Liselerden Anaokuluna Sosyal Sorumluluk Projesi

04.03.2026 15:41
Samsun'daki lise öğrencileri, anaokulu çocuklarıyla tiyatro etkinlikleri düzenleyerek sosyal sorumluluk bilinci geliştiriyor.

Samsun'da lise öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geliyor.

Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Tekkeköy ilçesindeki kırsal mahallelerde bulunan anaokullarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında tiyatro gösterileri düzenliyor.

Okul Müdürü Ali Kazak, gazetecilere, öğrencilerinin okul öncesi ve anaokulu çağındaki çocuklarla sosyal iletişimini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Tekkeköy'de kırsalda bulunan dört okulda etkinlik planladıklarını belirten Kazak, şu ana kadar iki okulda faaliyetleri tamamladıklarını, iki okulda daha etkinliklerin süreceğini ifade etti.

Kazak, kışlık kıyafete ulaşmakta zorlanan yaklaşık 200 çocuğa bir bağışçının desteğiyle kışlık giysi ulaştırdıklarını da dile getirerek, "Şimdi tiyatro gösterileri, balon gösterileri ve çeşitli eğlenceli aktiviteler yapıyor bizim öğrencilerimiz. Buradaki bir tiyatro gösterisinde de tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz. Afrikalı çocuklar için gıda, Filistinli çocuklarımız için barış diliyoruz. Tüm dünya çocukları için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir dünya diliyoruz." dedi.

Projeyle öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kazak, "Bizim öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesi, kendi yaş grubunun altındaki çocuklarla iletişim kurması, aynı zamanda bu çocuklarımızın da anaokulundaki çocuklarımızın da eğlenceli zamanlar geçirmesi, bizimle, bizim okulumuzla ilgili güzel anıların oluşmasını amaçlıyoruz. Daha sonrasında bu projemiz bittikten sonra bunu bütün Tekkeköy ilçesindeki anaokullarında yaygınlaştırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinliklere destek veren aile hekimi Dr. Murat Esen de uzun balonlarla çeşitli figürler yaptığını anlatarak, "Çiçekler, böcekler, kılıç, köpek, kedi gibi, birçok 200'e yakın figür yapabiliyorum. En azından çocukların ilgisini çekecek, onlarla farklı bir şekilde vakit geçirecek bir hobim var. Bu balon katlama sanatı diye geçer. Uzun balonların katlanmasıyla farklı şekiller ortaya çıkarıyoruz ve bu şekilde de çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

