Litvanya Başbakanı, Rusya'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO'dan destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Litvanya Başbakanı, Rusya'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO'dan destek istedi

Litvanya Başbakanı, Rusya\'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO\'dan destek istedi

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik sinyalinin ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Moskova'ya birlikte cevap vermesini isteyerek destek aradı. Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarının çizilmesine ilişkin durumu kasıtlı şekilde belirsiz bırakarak endişe ve korku oluşturmak istediğini savundu. Bölge ülkeleri ise Rusya'nın bu adımını gerilimi tırmandırma olarak yorumladı ve tepki gösterdi.

24.05.2024 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın " Baltık Denizi'nin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik sinyalinin" ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Moskova'ya birlikte cevap vermesini isteyerek destek aradı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre Simonyte, başkent Vilnius'ta, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizmeye yönelik sinyaline" ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Simonyte, "Komşularımız ve hem AB hem de NATO düzeyindeki ortaklarımızla duruma ortak yanıt verilmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarının çizilmesine ilişkin durumu kasıtlı şekilde belirsiz bırakarak endişe ve korku oluşturmak istediğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 saat sonra taslağı internet sitesinden kaldırdı

Rus Tass haber ajansı ve diğer yerel medya organları, 22 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığının Baltık Denizi'ndeki sınırlarını 1985'te Sovyetler dönemindeki gibi yeniden çizmek istediğine dair yayımladığı taslağı haberleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesindeki taslak, 24 saat sonra kaldırılmıştı.

Ancak Moskova'nın bu adımı, bölge ülkeleri tarafından gerilimi tırmandırma şeklinde yorumlanmıştı. Rus haber ajanslarına konuşan askeri-diplomatik kaynaklar ise Moskova'nın Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizme niyetinin olmadığını kaydetmişti.

The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının sitesindeki taslakta Moskova yönetimi, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz sınırları ile Kaliningrad bölgesindeki Baltiysk ve Zelenogradsk kasabaları açıklarını ulusal kara suları içinde göstermek istiyor.

Litvanya sınırında ise Kuron Kıyı Dili alanındaki Cape Taran, Cape Taran'ın güney kısmı ve Baltık Kıyı Dili'nin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

Finlandiya için bu, Rus adaları "Hogland, Sommaro, Rodsher, Bolshoy Tyuters ve Vigrund" yakınlarındaki sınırın yeniden çizileceği anlamına geliyor.

Ancak gazeteye göre sınırın tam olarak nerede çizileceği belirtilmedi ve taslağa da herhangi bir harita eklenmedi.

Bölge ülkelerinden tepkiler

Dün, Litvanya, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğindeki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Baltık Denizi'nin sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili açıklama istemişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, söz konusu teklifi, Rusya'nın bir başka hibrit operasyonu şeklinde yorumlamış ve Moskova'nın Baltık Denizi'ndeki niyetleriyle ilgili korku, belirsizlik ve şüphe yaymak istediğini ifade etmişti.

Finlandiya savunma ve dışişleri komiteleri tarafından acil toplantı yapılmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, durumu izlediklerini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Baltık Denizi, Litvanya, Moskova, Rusya, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Başbakanı, Rusya'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO'dan destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Litvanya Başbakanı, Rusya'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO'dan destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement