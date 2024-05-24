Litvanya Başbakanı, Rusya\'nın Baltık Denizi sınırlarını yeniden çizme sinyaline AB ve NATO\'dan destek istedi

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Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın " Baltık Denizi'nin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik sinyalinin" ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Moskova'ya birlikte cevap vermesini isteyerek destek aradı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre Simonyte, başkent Vilnius'ta, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizmeye yönelik sinyaline" ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Başbakan Simonyte, "Komşularımız ve hem AB hem de NATO düzeyindeki ortaklarımızla duruma ortak yanıt verilmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarının çizilmesine ilişkin durumu kasıtlı şekilde belirsiz bırakarak endişe ve korku oluşturmak istediğini savundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 saat sonra taslağı internet sitesinden kaldırdı

Rus Tass haber ajansı ve diğer yerel medya organları, 22 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığının Baltık Denizi'ndeki sınırlarını 1985'te Sovyetler dönemindeki gibi yeniden çizmek istediğine dair yayımladığı taslağı haberleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesindeki taslak, 24 saat sonra kaldırılmıştı.

Ancak Moskova'nın bu adımı, bölge ülkeleri tarafından gerilimi tırmandırma şeklinde yorumlanmıştı. Rus haber ajanslarına konuşan askeri-diplomatik kaynaklar ise Moskova'nın Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizme niyetinin olmadığını kaydetmişti.

The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının sitesindeki taslakta Moskova yönetimi, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz sınırları ile Kaliningrad bölgesindeki Baltiysk ve Zelenogradsk kasabaları açıklarını ulusal kara suları içinde göstermek istiyor.

Litvanya sınırında ise Kuron Kıyı Dili alanındaki Cape Taran, Cape Taran'ın güney kısmı ve Baltık Kıyı Dili'nin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

Finlandiya için bu, Rus adaları "Hogland, Sommaro, Rodsher, Bolshoy Tyuters ve Vigrund" yakınlarındaki sınırın yeniden çizileceği anlamına geliyor.

Ancak gazeteye göre sınırın tam olarak nerede çizileceği belirtilmedi ve taslağa da herhangi bir harita eklenmedi.

Bölge ülkelerinden tepkiler

Dün, Litvanya, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğindeki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Baltık Denizi'nin sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili açıklama istemişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, söz konusu teklifi, Rusya'nın bir başka hibrit operasyonu şeklinde yorumlamış ve Moskova'nın Baltık Denizi'ndeki niyetleriyle ilgili korku, belirsizlik ve şüphe yaymak istediğini ifade etmişti.

Finlandiya savunma ve dışişleri komiteleri tarafından acil toplantı yapılmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, durumu izlediklerini kaydetmişti.