Litvanya'da bakanlık skuter yaşını 18'e çıkarmayı önerdi, bu yıl 185 kişi yaralandı - Son Dakika
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Litvanya'da bakanlık skuter yaşını 18'e çıkarmayı önerdi, bu yıl 185 kişi yaralandı

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Litvanya Ulaştırma Bakanlığı, skuter kazalarında yaralananlar artınca asgari sürüş yaşının 18'e çıkarılmasını ve tüm skuterlerin tescillenmesini önerdi. Öneriye göre sertifika alan gençler 16 yaşından itibaren kullanabilecek; bu yıl 95'i reşit olmayan 185 kişi yaralandı.

Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, elektrikli skuter sürücülerinin karıştığı kazalarda yaralananların sayısının artması üzerine asgari sürüş yaşının yükseltilmesini, tüm skuterlerin tescil edilmesini, para cezalarının artırılmasını ve denetimlerin sıkılaştırılmasını önerdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Juras Taminskas, elektrikli skuter ve diğer elektrikli mikro hareketlilik araçlarının kullanımına ilişkin kuralların sıkılaştırılmasına yönelik önerilerini açıkladı.

Bakan Taminskas, yaralanan elektrikli skuter sürücülerinin sayısının her yıl arttığını ve yaralananların yarısından fazlasını reşit olmayanların oluşturduğunu belirterek "Bu kaos yeter." ifadesini kullandı.

Öneriler kapsamında elektrikli skuterleri bağımsız olarak kullanabilmek için gereken asgari yaşın 16'dan 18'e çıkarılması planlanıyor.

Özel bir eğitim kursunu tamamlayarak sertifika alan gençler ise 16 yaşından itibaren skuter kullanabilecek. Mevcut düzenlemede bu yaş sınırı 14 olarak uygulanıyor.

Tüm skuterlerin tescil edilmesi önerildi

Öneriler kapsamında tüm elektrikli skuterlerin zorunlu olarak tescil edilmesi ve böylece araçların kimliklerinin belirlenerek kullanımlarının daha kolay denetlenmesi öngörülüyor.

Gücü 1 kilovatı aşan, saatte 25 kilometreden daha hızlı gidebilen ve elektrikli mikro hareketlilik araçları veya motorlu bisikletler için belirlenen teknik şartları karşılamayan araçlara motorlu taşıtlar için geçerli kuralların uygulanması planlanıyor.

Bu araçların trafiğe çıkabilmesi için araç kategorisinin belirlenmesi, tescil işlemlerinin yapılması, teknik muayeneden geçirilmesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılması gerekecek. Sürücülerin ayrıca uygun ehliyet sınıfına sahip olması zorunlu olacak.

Araçların satışı ve kullanımına ilişkin kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanan para cezalarının 140-300 avrodan 450-900 avroya çıkarılması, tekrarlanan ihlallerde ise 900-1800 avro para cezası uygulanması öngörülüyor.

Trafik kazalarına ilişkin verilere göre, ülkede bu yıl söz konusu araçları kullanan 95'i reşit olmayan 185 kişi yaralandı.

Değişikliklerle cadde ve kaldırımlardaki tehlikeli davranışların önüne geçilmesi, trafikteki tüm katılımcıların güvenliğinin sağlanması ve araç kullanımının daha etkin denetlenmesi amaçlanıyor.

Litvanya Parlamentosunun önerileri kabul etmesi halinde ilgili kanundaki düzenlemenin 1 Nisan 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Litvanya'da bakanlık skuter yaşını 18'e çıkarmayı önerdi, bu yıl 185 kişi yaralandı - Son Dakika
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