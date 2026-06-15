Litvanya'dan Göçmen Geri Itme Uygulaması Devam Ediyor

Litvanya'nın Belarus sınırındaki göçmenleri geri itme uygulamalarını Avrupa Birliği (AB) Göç ve İltica Paktı'nın yürürlüğe girmesine rağmen sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Litvanya İçişleri Bakanı Vladislav Kondratovic, ülkede yasa dışı göçe ilişkin olağanüstü halin halen yürürlükte olduğunu belirterek, "Yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engelleme politikamızı eskisi gibi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kondratovic, yeni düzenlemelerin en büyük etkisinin Belarus-Litvanya sınırında değil, Belarus üzerinden Letonya'ya geçtikten sonra Litvanya üzerinden Batı Avrupa'ya yönelen "ikincil göçmenlerin" işlemlerinde hissedileceğini belirtti.

İade işlemleri öncesinde kimlik, sağlık ve güvenlik taraması yapılması gerekeceğini kaydeden Kondratovic, bu nedenle süreçlerin 37 güne kadar uzayabileceğini ifade etti.

Kondratovic, artabilecek göç baskısına karşı ek barınma kapasitesi oluşturmayı planladıklarını belirterek, Letonya'ya destek amacıyla Belarus sınırına ilave sınır birlikleri göndermeyi planladıklarını, benzer bir adımı değerlendiren Polonya ile de görüşmeler yürüttüklerini vurguladı.

Polonya-Belarus sınırındaki göç baskısının son aylarda önemli ölçüde azaldığına, göç akımlarının Letonya'ya kayıyor olabileceğine dikkati çeken Kondratovic, "Belarus üzerinden Letonya'ya yönelik akışların artması da muhtemel. Gelişmeleri göreceğiz." dedi.

Litvanya, göçmenleri geri itme uygulamasını 2023 yılında yasallaştırmıştı. Litvanya Sınır Muhafız Servisi, 2021'den bu yana 25 binden fazla yasa dışı sınır geçişini engelledi.

AB Komisyonu, Göç ve İltica Paktı'nın 12 Haziran itibarıyla tüm üye ülkelerde uygulamaya girdiğini duyurmuştu.

Göç ve İltica Paktı

Göç ve İltica Paktı'nın temelleri, AB'nin 2015'te yaşadığı ve bir milyondan fazla kişinin Avrupa'ya ulaşmasıyla sonuçlanan göç krizinin ardından atıldı.

Kriz sırasında üye ülkeler arasında sığınmacıların paylaşımı, dış sınırların korunması ve iltica başvurularından hangi ülkenin sorumlu olacağı gibi konularda ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

AB Komisyonu tarafından 2020'de teklif edilen pakt, özellikle zorunlu dayanışma mekanizması, yeniden yerleştirme kotaları ve sorumluluk paylaşımı konularında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzun müzakerelerin ardından ancak Mayıs 2024'te kabul edilebildi.

AB'nin ilk kapsamlı göç ve iltica çerçevesi niteliğindeki pakt, "dış sınırların daha güçlü korunması, daha hızlı ve etkin iltica prosedürleri ile üye ülkeler arasında dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" ilkelerine dayanıyor.

Paktın sığınmacıların üye ülkeler arasında paylaşılmasını öngören zorunlu dayanışma mekanizmasına Macaristan'ın da aralarında olduğu bazı ülkeler itiraz etti. Bu ülkeler, uygulamanın ulusal göç politikaları üzerindeki kontrolü azaltabileceğini, ilave mali yükler doğurabileceğini ve düzensiz göçü teşvik edebileceğini savunuyor.