Litvanya'nın Yeni Başbakanı Paluckas

Güncel

Litvanya'da Parlamento (Seimas), genel seçimi kazanan Sosyal Demokrat Partinin (LSDP) eski lideri Gintautas Paluckas'ın ülkenin yeni başbakanı olmasını onayladı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Parlamento'da yapılan oylamada, 141 milletvekilinden 88'i lehte, 36'sı aleyhte oy kullandı.

Oylamada, 6 milletvekili de çekimser kaldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın aday gösterdiği LSDP'nin eski lideri Paluckas, Litvanya'nın yeni başbakanı oldu.

45 yaşındaki Paluckas'ın 15 gün içinde kabinesini kurması gerekiyor.

Paluckas, 2017-2021'de LSDP liderliği ve 2015-2019'da da Vilnius Belediye Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Litvanya'da iki tur süren parlamento seçimlerini muhalefetteki LSDP kazanmıştı.