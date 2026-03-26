Üye Girişi
Son Dakika Logo

Litvanya Parkı'nda Huzur Denetimi

26.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa'da gürültü yapan gruplara yönelik denetimler arttı, huzur sağlandı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki Litvanya Kültür Parkı çevresinde toplanarak, geç saatlere kadar gürültü yapan ve mahalleliyi tehdit eden gruplara yönelik Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız süren denetimleri sonuç vermeye başladı.

Muratpaşa'ya bağlı Fener Mahallesi'nde 1952, 1953 ve 1956 sokakların çevrelediği, eski adı 'Huzur Parkı' olan Litvanya Kültür Parkı'nda yaklaşık 1 yıldır özellikle akşamları yolları kapatan, alkol alıp yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren gruplara yönelik şikayetler sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Birçok ailenin rahatsızlık yaşadığı, gece saatlerinden itibaren toplananların hem gürültü hem de görüntü kirliliğinin yanı sıra, kendilerini uyaranları da tehdit ettikleri park etrafında, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 1 ayı aşkın süredir denetim uyguluyor.

'Litvanya Parkı Huzur Uygulaması' kapsamında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip ve yaya bekçi devriyeleri ile 25 Şubat'tan bu yana yapılan denetimlerde, yüksek sesli müzik yayını yapan ve insanların huzur ve sükununu bozacak şekilde davranışlarda bulunanlar ve araçlarına yönelik, her gün 21.00-24.00 saatleri arasında denetim yapıldığı kaydedildi. Bu denetimlerde 1205 şahıs sorgusu, 417 araç ve 105 motosiklet sorgusu yapılırken, 54 araca yönelik de 105 bin TL'yi aşan idari para cezası uygulandı.

Bölgedeki bir sitenin yöneticisi Caner Turgut, "Mahalle sakinleri olarak huzurumuz kaçmış durumdaydı. Son zamanlarda Emniyet Müdürlüğü'nün veya Antalya Valiliği'nin yaptığı müdahaleler, gönderdiği ekipler sayesinde biraz toparlanmaya başladı. Ekipler burada olduğu süre boyunca sıkıntı yok. Ekipler gittiği an, bilmiyorum takip mi ediyorlar, gözetliyorlar, birbirlerine haber mi veriyorlar, gençler hemen buraya toparlanmaya başlıyor. Ekip gelince dağılıyor, ekip gidince tekrar toparlanıyorlar. Tam bitmiş değil sıkıntımız. Burada araçların bagajlarında oturup içki içip, yüksek sesle müzik dinliyorlar, kız arkadaşlarıyla takılıyorlar. Hepsini anlıyorum, gençler, tamam ama mahallenin huzurunu kaçırmaya başladılar. Birçok mahalle sakinimiz uyarı yaptığı halde onlarla kavga edip, tehdit ediyorlar. Burada döner bıçaklı saldırı oldu geçmiş dönemde. Emniyet birimlerine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber- kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muratpaşa, Litvanya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:37:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.