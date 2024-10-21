LİUPANSHUİ, 21 Ekim (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Liupanshui kentine bağlı Dawan kasabasındaki bir ekim üssünde kasımpatı çiçeği toplayan işçiler görülüyor, 19 Ekim 2024.
Liupanshui'da kasımpatı çiçeklerinin hasat sezonu kısa süre önce başladı. Liupanshui'daki yerel halkın gelirini artırmak amacıyla son yıllarda kasımpatı çiçeğiyle ilgili sektörler teşvik ediliyor. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Liupanshui'da Kasımpatı Hasadı Başladı - Son Dakika
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