Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi Açıldı

05.05.2026 22:46
Kastamonu'da restorasyonu tamamlanan Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi, ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, burada yaptığı konuşmada, konağın restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çam, "Rahmetli Paşamızı minnetle, şükranla yad ediyorum. Büyük mücadele verdi, zorluklar yaşadı. Onun hatırasını devletimiz en güzel şekilde yaşatmaya devam edecek. Müzemiz de faaliyetlerine en güzel şekilde devam edecek. Bundan sonraki süreçte de geçmişten gelen birikimlerimizin geleceğe taşınması noktasında çalışmalarımız artarak devam edecek." dedi.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale ise Mir Liva Sadık Paşa'nın hayatının cephelerde geçtiğini, konağı ise 1879-1881 yıllarında konut olarak yaptırdığını söyledi.

Konağın geleneksel Kastamonu mimarisini yansıttığına dikkati çeken Kale, şunları kaydetti:

"Haremlik ve selamlık olmak üzere iki ayrı giriş kapısı var. Üç katlı, 22 odası bulunuyor. 1978 yılında Kültür Bakanlığı burayı kamulaştırdı. 1997 yılında ise Etnografya Müzesi olarak hizmete açıldı. Konağın yıpranmasından dolayı tekrar restorasyon sürecine girdik. Restorasyon süreci 3 yıl sürdü. Burada tekrar Etnografya Müzemizi ziyaretçilerimizle buluşturduk. Müzemizde Kastamonu'nun el sanatlarını ve yeme içme kültürünü, çağdaş müzecilik anlayışıyla birleştirerek ziyaretçilerimize sunmaya çalıştık."

İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duanın ardından müzenin açılışı yapıldı. Daha sonra katılımcılar, Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi'ni gezdi.

Programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

