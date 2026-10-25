Lizbon ve Porto'daki çadır kamplarına polis operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı

Portekiz'deki konut krizini protesto etmek için Lizbon ve Porto kent merkezlerinde günlerdir devam eden kamp kurma eylemine polisin müdahalesinde 31 kişinin gözaltına alındığı ve 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İspanya'da eylül ayı sonunda başlayan konut krizi eylemlerinin sıçradığı Portekiz'de, polis, Lizbon ve Porto kent merkezlerinde çadırlarla kurulan kampları bu sabaha karşı düzenlediği operasyonlarla dağıttı.

Portekiz polisi, çıkan olaylarda Lizbon'da 25, Porto'da 6 olmak üzere toplam 31 kişinin gözaltına alındığını ??ve 7 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kamu malına verilen zarar, izinsiz eylem ve yürürlükteki yönetmeliklere aykırı olarak kent merkezlerinde çadır kurulması nedeniyle operasyonun düzenlendiğini açıklayan Emniyet Müdürlüğü, yaralılardan 3'ünün polis memuru olduğunu belirtti.

Eylemleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları ise polis müdahalesi sırasında yaralananların sayısının 7 değil, 37 olduğunu iddia etti.

Portekiz'in Lizbon ve Porto kentlerinde konut krizini protesto etmek için, 26 Eylül'den bu yana devam eden Madrid'deki Sol Meydan'dakine benzer bir şekilde bazı meydanlara çadırlarla kamp kurma eylemi başlatılmıştı.

Portekiz'de konut krizi protestoları kapsamında kamusal alanlara kurulan çadırlar, yasa dışı bir eylem olduğu gerekçesiyle tartışma başlatmış ve bu çadırlar ya katılımcılar tarafından ya da polis operasyonlarıyla birkaç kez kaldırılmıştı.