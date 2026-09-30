LNG Canada 2. Aşama kararını aldı, yıllık kapasite 28 milyon tona çıkacak - Son Dakika
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LNG Canada 2. Aşama kararını aldı, yıllık kapasite 28 milyon tona çıkacak

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LNG Canada 2. Aşama kararını aldı, yıllık kapasite 28 milyon tona çıkacak
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Kanada Başbakanı Carney, LNG Canada'nın 2. Aşama projesine verilen onaydan memnuniyet duydu. Projeyle yıllık kapasite iki katına çıkarılarak 28 milyon tona yükseltilecek; tesis dünyanın en büyük ikinci LNG tesisi olacak ve Kanada'nın Asya ile ticari bağlarını güçlendirecek.

OTTAWA, 30 Eylül (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, LNG Canada'nın 2. Aşama genişleme projesinin onaylanmasını memnuniyetle karşıladı. Projenin, tesisi dünyanın en büyük ikinci sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi haline getirmesi ve Kanada'nın Asya ile ticari bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

Başbakanlık Ofisi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre LNG Canada, 1. Aşama projesinde elde edilen başarının ardından 2. Aşama projesini hayata geçirme kararı aldı. Tesisin Haziran 2025'te faaliyete geçmesiyle Kanada, ilk kez düşük karbon emisyonlu sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) doğrudan müşterilerine ihraç etmeye başlamıştı. LNG Canada'nın 2. Aşama projesiyle tesisin yıllık kapasitesi iki katına çıkarılarak 28 milyon tona yükseltilecek.

Açıklamada Carney'in, "LNG Canada'ya yapılan tarihi yatırımlar, Kanada'nın yeniden büyük ve cesur adımlar attığının kanıtıdır. Bu tesis, ürettiği en düşük emisyona sahip sıvılaştırılmış doğalgazın bir kısmını Asya'daki yeni pazarlara ihraç edecek. Yurtiçinde gücümüzü artırıyor, yurtdışında yeni ticaret ortakları ediniyoruz ve büyük projelerimize benzeri görülmemiş düzeyde yeni yatırımlar yapılmasını teşvik ediyoruz. Bir enerji süper gücü, gücünü ortaya koymaya karar verdiğinde işte böyle hareket eder" ifadelerine yer verildi.

LNG Canada, Shell Canada, PETRONAS, PetroChina, Mitsubishi Corporation ve KOGAS'tan oluşan bir ortak girişim şirketi.

TC Energy şirketi de Coastal GasLink (CGL) 2. Aşama boru hattı projesine ilişkin nihai yatırım kararını açıkladı. Proje, Dawson Creek'teki doğalgaz sahalarını LNG Canada terminalinin bulunduğu Kitimat tesisine bağlayan 670 kilometrelik boru hattının mevcut kapasitesini iki katına çıkaracak. Açıklamaya göre CGL 2. Aşama'nın inşaatına gelecek yıl başlanması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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