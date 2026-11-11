Locarno'nun 10 filmi 26 Kasım-6 Aralık'ta İstanbul Modern'de gösterilecek - Son Dakika
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Locarno'nun 10 filmi 26 Kasım-6 Aralık'ta İstanbul Modern'de gösterilecek

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Locarno Film Festivali'nin 79. edisyonundan 10 film, 26 Kasım-6 Aralık'ta İstanbul Modern Sinema'da gösterilecek. Programın onur konuğu festival direktörü Giona A. Nazzaro, seçkideki filmleri ve festivalin perde arkasını anlatacak.

İsviçre'nin köklü sinema etkinliklerinden Locarno Film Festivali'nin 79. edisyonunda gösterilen 10 film, İstanbul Modern Sinema'da izleyici karşısına çıkacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, program, 26 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema'da gerçekleştirilecek.

Locarno Film Festivali işbirliği ve İsviçre Başkonsolosluğu İstanbul'un katkılarıyla hazırlanan program, festivalin ana yarışması, Piazza Grande ve Günümüz Sinemacıları bölümlerindeki yapımları bir araya getiriyor.

Programın onur konuğu, Locarno Film Festivali Direktörü Giona A. Nazzaro olacak. Nazzaro, İstanbul Modern'de düzenlenecek buluşmada festivalin sinema anlayışını, perde arkasını ve seçkideki filmleri anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, programa ilişkin, "Locarno'nun sınırları zorlayan, özgür ve yenilikçi sinema dilini bu yıl da İstanbul'a taşımak bizim için çok heyecan verici. Bu yıl ilk kez festival direktörü Giona A. Nazzaro'yu İstanbul'da ağırlayacak ve sinemaseverlere filmleri, festivalin perde arkasını kendisinden dinleme fırsatı sunacak olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçkide, Lübnanlı yönetmen ve savaş muhabiri Jocelyne Saab'ın arşivinden yola çıkan Mohanad Yaqubi imzalı "Devrimciler Asla Ölmez" (Revolutionaries Never Die) ile Peru'da yok olma tehlikesi altındaki dillerin izini süren "Ağaçlardan Uzakta" (Far from the Trees) öne çıkıyor.

Geçen yıl "Gece Vardiyası" (Late Shift) filmiyle Locarno'da Seyirci Ödülü'nü kazanan İsviçreli yönetmen Petra Volpe, yeni filmi "Frank ve Louis" ile programda yer alıyor. Film, bir cezaevinde demans hastası mahkumların bakımını üstlenen iki kişi arasında gelişen dostluğu konu alıyor.

Güney Koreli yönetmen Hong Sang-soo'nun Locarno'da En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Kim Min-hee'nin ise En İyi Performans ödülünü kazandığı "Bakacak Yer Yok" (Nowhere to Lay My Eyes) da seçkide izleyiciyle buluşacak.

Şilili yönetmenler Cristobal Leon ve Joaquin Cocina'nın animasyonla canlı çekimi bir araya getirdiği "Eşek Prenses" (Donkey Princess), Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan "Kongo Çocuğu" (Congo Boy), kadınların gece Paris'teki karşılaşmalarını anlatan "Geceleyin" (At Night) de programın diğer yapımları arasında bulunuyor.

Seçkide ayrıca Denis Cote'nin "Kimsenin Şiddeti" (Violence du corps de l'autre), Wayne Wapeemukwa'nın "İnsan Avı" (Manhunt) ve Isabelle Stever'in savaşın bir çiftin hayatına etkilerini ele alan "Nadiren Rüya Görerek Uyanırım" (I Rarely Wake Up Dreaming) filmleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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