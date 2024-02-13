Lodos, Tekirdağ'ın kıyılarını kızıla boyadı - Son Dakika
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Lodos, Tekirdağ'ın kıyılarını kızıla boyadı

Lodos, Tekirdağ\'ın kıyılarını kızıla boyadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos fırtınası, şehrin kıyılarına kızıl yosun getirdi. Lodosun etkisiyle balıkçı tekneleri limana çekilirken, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler fırtınanın geçmesini bekledi. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı, kıyılara vuran kızıl yosunların mevsimsel bir durum olduğunu ve taze balık tüketiminin devam edebileceğini belirtti.

13.02.2024 22:21
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Lodos, şehrin kıyılarını kızıla boyadı

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos fırtınası, şehrin kıyılarına kızıl yosun getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin kıyısındaki Tekirdağ'da lodos fırtınası etkili oldu. Lodosun etkili olmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilerek rıhtıma bağlandı.

Kızıl yosun getirdi

Lodos fırtınası ile birlikte uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ve feribotlar Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi. Lodos ile birlikte Tekirdağ kıyılarına kızıl yosunlar gelirken, kıyılar kızıl tonlara büründü.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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