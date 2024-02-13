Lodos, Tekirdağ\'ın kıyılarını kızıla boyadı

Lodos, şehrin kıyılarını kızıla boyadı
TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ kıyılarında etkili olan lodos fırtınası, şehrin kıyılarına kızıl yosun getirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nin kıyısındaki Tekirdağ'da lodos fırtınası etkili oldu. Lodosun etkili olmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilerek rıhtıma bağlandı.
Kızıl yosun getirdi
Lodos fırtınası ile birlikte uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ve feribotlar Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi. Lodos ile birlikte Tekirdağ kıyılarına kızıl yosunlar gelirken, kıyılar kızıl tonlara büründü.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilir" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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