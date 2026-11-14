Lodosun etkisini yitirmesiyle Çanakkale Boğazı\'nda deniz trafiği yeniden başladı

Lodosun etkisini yitirmesiyle Çanakkale Boğazı'nda deniz trafiği yeniden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de dün etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle saat 16.45'te çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki trafik, fırtınanın dinmesiyle saat 23.00 sıralarında yeniden başladı.
ÇANAKKALE'de etkili olan lodos nedeniyle çift yönlü kapanan boğaz trafiği normale döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından kentte etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşandı. Dün kentte yer yer saatte 60-90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle saat 16.45 itibariyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiği dün saat 23.00 sıralarında normale döndü.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?