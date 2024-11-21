Lodosun Zararları: İki İşçi Çatıdan Düştü, Tavuk 4. Kata Uçtu - Son Dakika
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Lodosun Zararları: İki İşçi Çatıdan Düştü, Tavuk 4. Kata Uçtu

Lodosun Zararları: İki İşçi Çatıdan Düştü, Tavuk 4. Kata Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle çatı tadilatı yapan iki işçi 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Aynı zamanda, Yenimahalle'de bir tavuk, havada uçarak 4 katlı binanın balkonuna kondu.

21.11.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
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2 İŞÇİ, TADİLAT İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O. (40) ile Radihan C. (38), lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit O. ve Radihan C.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alanyurt Mahallesi'nde çocuklarını, okul çıkışında karşılayan veliler zor anlar yaşadı. Öğrencilerle velileri yürümekte güçlük çekti.

LODOSTA HAVALANAN TAVUK, 4'ÜNCÜ KATTAKİ BALKONA KONDU

Ağaçların ve tabelaların devrildiği Yenimahalle'de ise bir beç tavuğu lodosta havalanarak, 4 katlı binanın en üst katındaki balkon demirlerine kondu. Tavuğun, demir üstünde güçlükle durduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lodosun Zararları: İki İşçi Çatıdan Düştü, Tavuk 4. Kata Uçtu - Son Dakika

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