Loire Nehri Kuruma Noktasında
Fransa'nın Orleans kentindeki Loire Nehri, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle kuruyor.
ORLEANS, 8 Ağustos (Xinhua) -- Fransa'nın Orleans kentinde kuruma noktasına gelen Loire Nehri görülüyor, 7 Ağustos 2026.
Fransa'da bu yaz devam eden aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış nedeniyle Loire Nehri'nin su seviyesi önemli ölçüde azaldı. (Fotoğraf: Wu Huiwo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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