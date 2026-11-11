Londra Belediye Başkanı Khan, Antalya'daki COP31'de hızlı iklim eylemi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Londra Belediye Başkanı Khan, Antalya'daki COP31'de hızlı iklim eylemi çağrısı yaptı

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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Antalya'daki COP31'de iklim krizinin yıkıcı etkilerine dikkati çekerek daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Khan, ayrıca Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dikkati çekerek, iklim kriziyle mücadelede daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Khan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 kapsamında Antalya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geçen yaz Londra'da yaşanan aşırı sıcaklara ve etkisi güçlenen El Nino hava olayının yol açtığı yıkıma işaret eden Khan, "İklim krizi karşısında hareketsiz kalmak bir seçenek değil. Hepimizi etkileyen iklim sorunlarıyla mücadele etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Khan, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı daha fazla adım atılması gerektiğini vurgulayarak, "İklim kriziyle mücadelede daha ileri gitmeli ve daha hızlı hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Khan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Antalya'daki COP31 kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile de bir araya gelen Khan, Lula da Silva ile yeniden görüşmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Khan, "Gezegenimizin olağanüstü biyolojik çeşitliliğini ve ekosistemlerini korumak için küresel bir ses olan bu kişinin liderliği, doğanın iklim tartışmalarının merkezine yerleştirilmesine katkıda bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA
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