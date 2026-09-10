Londra Bromley'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltında
Londra'nın Bromley ilçesindeki High Street'te gruplar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Bromley ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 zanlı gözaltına alındı.
Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde yer alan Bromley High Street'te gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi bıçakla yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kavganın ardından 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: AA
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