Londra Bromley'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 şüpheli gözaltında

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Bromley ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 zanlı gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezinde yer alan Bromley High Street'te gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans yönlendirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavganın ardından 7 şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini açıkladı.