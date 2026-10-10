Londra'da 250 binden fazla Filistin destekçisi Gazze için Downing Sokağı'na yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına tepki göstererek yürüyüş düzenledi.

Londra'da yüz binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımına, Batı Şeria'daki işgaline ve İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen yürüyüş, kentin merkezindeki Victoria Embankment bölgesinden başladı.

Eylemciler yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "İsrail'i silahlandırmayı bırak" sloganları attı.

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün sonunda eylemciler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine ulaştı.

Burada kurulan sahneden eylemcilere seslenen Ulaştırma Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Maryam Eslamdoust, "Gazze'de 3 yıl sonra kaldırılan enkazlardan çıkan cenazeler bile insan onuruna yakışır şekilde gömülemedi." diye konuştu.

Dünyadaki tüm Filistin dayanışma eylemlerinin bir neslin ahlaki duruşunu simgelediğini kaydeden Eslamdoust, "Hükümet silah şirketlerini korurken üniversiteler ve halk boykot yapıyor. Biz Gazze için adalet ararken engelleniyoruz. Soykırımı durdurmanın tek yolu buna neden olan dünyayı değiştirmektir." dedi.

Gazzeli gazeteci ve Gazze Aileleri Platformu Başkanı Hala Hanina da Gazze'de evlendikten birkaç gün sonra bölgeden ayrıldığını ve ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığını anlattı.

Düğününde kendisine hediye edilen danteli ve o gün çekilen fotoğrafları sakladığını belirten Hanina, "Fotoğraflara bakınca herkes mutlu ancak şimdi sadece fotoğraflarda kaldılar. Soykırım başlayınca İsrail yaşadığımız Gazze'nin kuzeyinde kıtlık şartları oluşturdu. Ailemizden bir çocuk, yardım olarak dağıtılan unu almaya gittiğinde öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Kendisine hediye edilen dantelin Gazze kültürünün bir parçası olduğunu dile getiren Hanina, "İsrail'in bizi silmesine izin veremeyiz. İnsanları öldürür ama kültürümüzü öldüremezler. Bizi 1948'den beri yok edemediler, yine edemeyecekler." diye konuştu.

Öte yandan, Filistin Dayanışma Kampanyası, yürüyüşe katılanların 250 binden fazla olduğunu açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi ise yasaklı örgüt ilan edilen Palestine Action'a destek pankartı taşıyan 2 kişi ile bir anıta tırmanan bazı eylemcilerin de aralarında olduğu bir grup göstericiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.