Londra'da Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika
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Londra'da Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Karşı Karşıya Geldi

Londra'da aşırı sağcılar eylem yaparken, ırkçılık karşıtları da tepki gösterdi. Polis müdahale etti.

01.02.2025 19:16
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İngiltere'nin başkenti Londra'da aşırı sağcıların düzenlediği eylem üzerine, ırkçılık karşıtları da tepki amacıyla karşı eylem yaptı.

Başkentteki Waterloo Tren İstasyonu'nda toplanan yüzlerce kişi, İngiltere'de cezaevinde bulunan aşırı sağcı Tommy Robinson'un serbest bırakılmasını talep etti.

Aşırı sağcı gruplar, daha sonra Parlamento Meydanı'na yürüyerek, "Tommy'yi serbest bırakın" ve "Göçmen botlarını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Aşırı sağcılar, yürüyüş sırasında Müslüman karşıtı sloganlar da attı.

İngiltere merkezli ırkçılık karşıtı "Stand Up To Racism" adlı sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen karşıt gösteri ise Piccadilly Circus yakınlarındaki St. James's Street'ten başladı.

Eyleme katılan binlerce ırkçılık karşıtı, daha sonra Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Downing Sokağı'nın bağlandığı Whitehall Caddesi üzerinden Trafalgar Meydanı'na ulaştı. Grup, yürüyüş boyunca ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) ve antisemitizme karşı oldukları mesajını paylaştı.

Polis 5 kişiyi gözaltına aldı

İki grubun karşı karşıya gelmesini önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri alan Londra Metropolitan Polisi, Whitehall Caddesi'ndeki yaya geçişlerine kısıtlamalar getirdi. Polis, protestolarla ilgisi olmayan vatandaşlara alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Polis tarafından X'ten yapılan açıklamada, gösterilerde şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan birinin ırkçılık karşıtı yürüyüş sırasında işaret fişeği attığı, bir diğerinin polis memuruna tükürdüğü ve üç kişinin de Whitehall'da Robinson destekçilerinin karşıt protesto alanına girmek için polis hatlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Aşırı sağcı Tommy Robinson 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Liginin eski lideri Robinson, 2021'de 16 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Hicazi'nin okulundaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasını ortaya atmış, çocuğun açtığı davada iddiaların iftira olduğu ortaya çıkmıştı.

100 bin sterlin (yaklaşık 4,5 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edilen Robinson, bu dava ve diğer bazı davalarında mahkeme hükümlerine uymadığı için Ekim 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutukluluğu öncesi Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan sosyal medya paylaşımları yapmış, geçen yıl İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Aşırı Sağ ve Irkçılık Karşıtları Karşı Karşıya Geldi - Son Dakika

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