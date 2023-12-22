Londra\'da Eurotunnel Personelinin Grev Eylemi Demiryolu Trafiğini Aksattı

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LONDRA, 22 Aralık (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'daki St Pancras Uluslararası Tren İstasyonu'nda bekleyen yolcular, 21 Aralık 2023.
Eurotunnel personelinin beklenmedik grev eylemi, Perşembe günü demiryolu trafiğini aksatırken, İngiltere ile kıta Avrupası arasındaki denizaltı bağlantısı olan Manş Tüneli'nden seferlerin yapılmasını engelledi. (Fotoğraf: Xinhua)
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