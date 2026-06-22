Londra'da İklim İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Londra'da İklim İşbirliği Görüşmesi

22.06.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum, Londra İklim Eylem Haftası'nda Miliband ile iklim finansmanı ve enerji dönüşümünü görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi.

"Londra İklim Eylem Haftası" kapsamında Londra'da resmi temaslarda bulunan Bakan Kurum, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Miliband ile görüştü.

Kurum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ülke arasındaki işbirliği alanlarını değerlendirdiğimiz görüşmede, COP31 vizyonumuzu paylaştık; iklim finansmanı, enerji dönüşümü, elektrifikasyon ve Sıfır Atık başlıklarında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Miliband'a destekleri için teşekkür eden Kurum, "Birleşik Krallık'ın COP süreçlerinden edindiği tecrübe ile temiz enerji dönüşümü alanındaki birikiminin, COP31 hazırlıklarına önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadesine yer verdi.

Londra İklim Eylemi Haftası başladı

Dünyada iklim eylemini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası (LCAW) başladı.

Bu yıl 20-28 Haziran'da 8'incisi düzenlenen LCAW, dünyadaki en geniş kapsamlı bağımsız iklim organizasyonları arasında yer alıyor.

LCAW'a bu yıl 75 bin katılımcı beklenirken hafta boyunca Londra'nın farklı bölgelerinde 1000'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, Londra, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da İklim İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı

17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
16:36
Ankara’da olaylı cenaze İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 17:06:12. #7.12#
SON DAKİKA: Londra'da İklim İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.