Londra'da Palestine Action Destek Eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Metropolitan Polis Teşkilatı binası önünde, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 18 kişi gözaltına alındı.

"Palestine Action" grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren 18 kişi, yanlarında getirdikleri boş karton ve pankartlara, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazarak, polis teşkilatı binası önünde oturma eylemi düzenledi."

Londra Metropolitan Polisi, İsrail ile iş yapan şirketlere karşı düzenlediği eylemlerle tanınan gruba destek verenlerin düzenlediği eyleme müdahale ederek, pankart tutan 18 eylemciyi gözaltına aldı.

"11 Nisan'da büyük bir kalabalıkla buna karşı çıkacağız"

"Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grup, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan polisin yaptığı gözaltılara ilişkin paylaşımda bulundu."

Grup, İngiltere Yüksek Mahkemesinin, Palestine Action'ın yasaklı örgüt kabul edilmesi kararının yasa dışı olduğuna hükmetmesinin ardından polisin bir süreliğine gözaltı kararını durdurduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugünkü gözaltılar, Metropolitan Polis Teşkilatının bu hafta başında gözaltıları sürdüreceği yönündeki dramatik u dönüşünün ardından gerçekleşti. Bu karar, Yüksek Mahkemenin hükmü ışığında gözaltı uygulamalarına son verecekleri yönünde daha önce yayımladıkları politikayı tersine çevirdi. 11 Nisan'da büyük bir kalabalıkla buna karşı çıkacağız."

Grup, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınıyor

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik üretimi veya çalışmaları durduran eylemler gerçekleştiren Palestine Action, son olarak Haziran 2025'te İngiltere'nin hava üssünde düzenlediği eylemle gündeme gelmişti.

Palestine Action aktivistleri, Brize Norton Üssü'ne telleri keserek girmiş, askeri uçakların motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı. Bu eylemden sonra dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te de grup yasaklanmıştı.

O tarihten sonra yasağın kaldırılması için yasal girişimler sürdüren Defend Our Juries grubu, Palestine Action'a destek eylemleri başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"İfade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle yapılan eylemlerde binlerce gösterici, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıyarak kendilerini kasten gözaltına aldırmıştı."

İngiliz yasalarının 14 yıla kadar hapis cezası öngördüğü "yasaklı örgüte destek vermek" suçunu kasten işleyen eylemcilerin arasında çoğunlukla yaşlı İngilizler yer almıştı.

İngiliz Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Palestine Action grubunun İçişleri Bakanlığı kararıyla yasaklı örgüt ilan edilmesini kanuna aykırı bularak yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Londra Metropolitan Polisi de mahkemenin kararının ardından gruba destek eylemlerinde gözaltı işlemi uygulanmayacağını duyurmuş ancak birkaç hafta sonra yaptığı açıklamada, gruba destek veren kişileri yeniden gözaltına almaya başlayacağını bildirmişti.