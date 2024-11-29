Londra'da PKK Yandaşları ile Polis Arasında Çatışma - Son Dakika
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Londra'da PKK Yandaşları ile Polis Arasında Çatışma

Londra\'da PKK Yandaşları ile Polis Arasında Çatışma

İngiltere'de PKK'ya yönelik operasyon sonrası yandaşlar, polisle çatışarak direniş gösterdi.

29.11.2024 01:46
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İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından ikinci kez eylem düzenleyen terör örgütü yandaşları yine polisle çatıştı.

Başkent Londra'daki Turnpike Lane tren istasyonu çıkışında bir araya gelen terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra polisin arama yaptığı Haringey'deki "toplum merkezi" adı altında kullandıkları derneğe doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında Türkiye ve İngiltere aleyhine sloganlar atan terör örgütü yandaşları, dernek yakınlarında barikat kurmak isteyen polisle çatıştı.

Terör örgütü PKK yandaşlarının, polis memurlarına su şişeleri fırlatarak saldırmaya çalışmasının ardından grup ile polis arasında arbede yaşandı.

İngiltere'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı

Londra'da polisin yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Müdürlüğünün 27 Kasım Çarşamba sabahı başkentteki farklı adreslere operasyon düzenlediği belirtilmişti.

Açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Aramaların yapıldığı adreslerin çevresinin yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bölgede polisin ve devriye sayısının artırılacağı duyurulmuştu.

İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı gruplar panikte

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etmişti. Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların panikte olduğu değerlendirmesini yapmıştı.

Örgüt destekçileri ile polis arasında arbede çıkmıştı

Gözaltı işlemlerinin ardından başlayan arama çalışmalarına Londra'daki terör örgütü PKK sempatizanları tepki göstermişti.

Haringey'deki dernek önünde bir araya gelen örgüt destekçileri ile bu noktada barikat kurmak isteyen polis arasında arbede çıkmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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