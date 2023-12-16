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Londra'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Londra'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Londra'da St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte ve Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da katıldı. Sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerinin ve unvanlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Londra\'da sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti
16.12.2023 - 22:05,
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İngiltere'nin başkenti Londra'da St. Thomas Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin halkıyla dayanışma amacıyla her cumartesi günü düzenlenen protesto, yürüyüş ve gösteriler 10. haftasına girdi.

Bu kapsamda başkentteki St. Thomas Hastanesi önünde bir araya gelen çok sayıda doktor, hemşire, sağlık çalışanı ve sivil toplum temsilcisi, ellerinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerinin ve unvanlarının yazılı olduğu pankartları taşıdı.

Sağlık çalışanlarının üniformalarıyla katıldığı yürüyüşe, Gazze'de 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte'nin yanı sıra Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot da yer aldı.

Yürüyüşe, İngiltere merkezli "Filistinlilere Tıbbi Yardım (Medical Aid for Palestinians)" adlı sivil toplum kuruluşu ve Sınır Tanımayan Doktorlardan (MSF) yetkililer de katıldı.

"İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek istiyor"

Büyükelçi Zomlot, yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de hastaneleri, doktorları, sağlık görevlilerini, ambulansları, kurtarma ekiplerini kasıtlı olarak hedef aldığını belirterek, "Bu kasıtlıydı çünkü doktorlarımızın toplumumuz için bir can simidi olduğunu biliyorlar. Gazze'yi yaşanmaz, cansız hale getirmek istiyorlar çünkü hayatı koruyan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Zomlot, İsrail'in bu kasıtlı saldırılarını bir plan çerçevesinde yaptığını ve bu planın da çok açık olduğunu dile getirerek, Londra'daki sessiz yürüyüşe katılarak bu saldırılara tepki gösteren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Soykırım durana kadar İsrail'e yaptırım uygulanmalı"

Filistin asıllı İngiliz cerrah Ebu Sitte de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğünü belirterek, yürüyüş sırasında dahi İsrail'in Cebaliye Kampı'nda çevrelediği bir hastaneye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Ebu Sitte, tek çözümün İsrail'e karşı yaptırımlar uygulanması olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırım durana kadar yaptırımlar uygulanmalı. İsrail'in dünya örgütleri ve kuruluşlarındaki temsilcilerine yaptırım uygulanmalı ve bu temsilciler sınır dışı edilmeli. İsrail'in bu örgütlere üyeliği, çocuklarımızı öldürmeyi bırakana kadar sona erdirilmelidir. Soykırım sürdükçe, dünya ulusları arasında onlara yer yoktur. İsrail, 10 binden fazla Filistinli çocuğu öldürmeyi seçtiğinde, kendisini insanlığın geri kalanından ayrı bir yere koymaya karar vermiştir ve İsrail bu kararından ötürü cezalandırılmalıdır."

"Sizi duyuyoruz, acınızı paylaşıyoruz"

Yürüyüşe katılanlar arasında yer alan İngiltere merkezli Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) Direktörü Ben Jamal, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir Filistinli olarak şunu söylemek istiyorum; şu anda Filistin halkı, kurtuluş mücadelesinde karanlık bir dönem yaşıyor. Bu dayanışmaya, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Dayanışma sevgi eylemi olarak, empati eylemi olarak başlar.

Acı çeken, zulüm gören ya da haksızlığa uğrayan insanlarla ortak insanlığa sahip olduğumuzu kabul etmekle başlar ve bu insanlara bir mesaj iletmeyi amaçlar. Bu, sizi görüyoruz mesajıdır. Sizi duyuyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Bir adaletsizliği ele almak için harekete geçmezsek, o adaletsizliğin gelişmesine izin vermenin suç ortağı olacağımız ilkesini kabul etmişiz demektir."

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Londra, Gazze, Son Dakika

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