Londra'da Ukrayna'yla dayanışma yürüyüşü ve anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Londra'da Ukrayna'yla dayanışma yürüyüşü ve anma etkinliği düzenlendi

Londra\'da Ukrayna\'yla dayanışma yürüyüşü ve anma etkinliği düzenlendi

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında Londra'da binlerce kişi Ukrayna'yla dayanışma yürüyüşüne katıldı. Hyde Park'tan Trafalgar Meydanı'na kadar yürüyen eylemciler, Rusya'ya karşı sloganlar attı. Ukrayna Katolik Kilisesi Piskoposu ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi din adamları, hayatını kaybedenler için dualar etti. Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı da İngiltere'ye verdiği destek için teşekkür etti.

24.02.2024 20:01
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Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'yla dayanışma yürüyüşü ve anma etkinliği düzenlendi.

Londra'da Hyde Park'tan kentin önemli meydanlarından Trafalgar'a yürüyen binlerce kişi Rusya aleyhine sloganlar attı.

Rusya'yı savaşın yarattığı zararı ödemeye çağıran eylemcilere Londra'daki Ukrayna Katolik Kilisesi Piskoposu Kenneth Nowakowski de katıldı.

Trafalgar Meydanı'nda kurulan sahnenin önünde sona eren yürüyüşün ardından Ukrayna'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Eyleme katılanlara seslenen Nowakowski, Ukrayna'da insanların en basit ilaçları bile bulamadıkları için hayatlarını kaybettiğini söyledi.

Birçok ülkeden gönüllünün destek için Ukrayna saflarında savaşa katıldığını da vurgulayan Nowakowski, "Bu cesur kadınlar ve erkekler canlarını sadece Ukrayna'yı savunmak için vermedi, aynı zamanda dünya düzenini korumak için can verdiler." dedi.

Nowakowski ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi din adamları hayatını kaybedenler için dualar etti.

Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Eduard Fesko da konuşmasında İngiltere'ye Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Fesko, "İngiltere'ye yalnızca verdikleri insani ve ekonomik destek için değil savaştan kaçan Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açtığı için de teşekkür ediyoruz. Sonsuza dek minnettar olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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