Looney Tunes'un Bugs Bunny'sine ses veren Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti

Looney Tunes'un Bugs Bunny'sine ses veren Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Looney Tunes karakterleri Bugs Bunny ve Daffy Duck'a ses veren Eric Bauza, 46 yaşında Los Angeles'taki evinde aniden yaşamını yitirdi. Ailesi açıklamayı sosyal medyadan yaptı; Variety'nin adli tıp kayıtlarına göre ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık.
Dünyaca ünlü Looney Tunes dizisinin Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi sevilen karakterleri seslendiren Kanadalı Eric Bauza 46 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bauza'nın ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde evinde "aniden" hayatını kaybettiği ifade edildi.
Variety dergisinin Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumunun kayıtlarına dayandırdığı haberine göre Bauza, "hipertansif kardiyovasküler hastalık" sebebiyle yaşamını yitirdi.
Emmy ödüllü seslendirme sanatçısı Bauza, Looney Tunes karakterlerinin yanı sıra 2023 yapımı Süper Mario Kardeşler filminde Kurbağa General (Toad General) karakterini, Avatar: The Last Airbender ile Avatar: Seven Havens gibi projelerde ise farklı karakterleri seslendirdi.
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