Los Angeles Ejderha Teknesi Festivali 2024

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LOS ANGELES, 7 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde düzenlenen Los Angeles Ejderha Teknesi Festivali'ne katılan insanlar, 5 Ekim 2024.

Her yıl düzenlenen ejderha teknesi yarışına bu yıl ABD'nin dört bir yanından yüzden fazla takım katıldı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)