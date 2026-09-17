Los Angeles'ta helikopter iki binanın arasına düştü, en az 3 kişi öldü

Los Angeles'ta helikopter iki binanın arasına düştü, en az 3 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde 16 Eylül 2026 Salı gecesi bir helikopter iki ticari binanın arasına düştü. Yerel yetkililerin açıklamasına göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti.
LOS ANGELES, 17 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde meydana gelen helikopter kazasının ardından bölgede çalışma yürüten ekipler, 16 Eylül 2026.
Salı gecesi Los Angeles banliyölerinde bir helikopter iki ticari binanın arasına düştü. Yerel yetkililerin açıklamasına göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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