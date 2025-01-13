Los Angeles'ta İtfaiye Uçağına Dron Çarptı

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ABD'de, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlara müdahale çalışmalarına katılan itfaiye uçağına havada çarpan ve uçuş yetkisi olmadığı belirlenen sivil dronu soruşturduğu bildirildi.

CBS News'ün haberine göre, FBI'ın Los Angeles saha ofisi sözcüsü Laura Eimiller, yaptığı açıklamada, 9 Ocak'taki yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye uçağına sivil bir dronun çarptığını ve uçağın sol kanadını deldiğini belirtti.

İtfaiye uçağının güvenli iniş yaptığını, dronun ise ağır hasar aldığını kaydeden Eimiller, dronun Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uyguladığı geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini vurguladı.

Eimiller, izin almadan dronu uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan, California eyalet yetkilileri, yangınlar başladığından bu yana en az 40 kez izinsiz uçurulan dronların itfaiyecilerin hava müdahalesini aksattığını kaydetti.

FAA'nın sitesinde, "Kontrol altına alınamayan yangınların yakınlarında dron uçurulduğunda, itfaiye müdahale kuruluşları, havada olası çarpışmaları önlemek için hava araçlarını indiriyor. Havadan müdahalelerin gecikmesi, zemindeki itfaiyeciler, bölge sakinleri ve civardaki mülkler için risk teşkil ediyor ve yangınların yayılmasına yol açabiliyor." ifadelerine yer verildi.

Los Angeles'taki yangınların olduğu bölgelerde 25 Ocak'a kadar uçuş kısıtlamasının sürmesi bekleniyor.

Kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.