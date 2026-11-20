Los Angeles'ta sel yolları kapattı, heyelan riskine karşı tahliye uyarısı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mevsimin ilk atmosferik nehir fırtınası Güney Kaliforniya'da perşembe günü şiddetli yağışlara yol açtı. Los Angeles ilçesindeki North Hollywood'ta sel bazı yolları trafiğe kapatırken, heyelan riskine karşı çeşitli bölgelerde tahliye uyarıları yayımlandı.
LOS ANGELES, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles ilçesindeki North Hollywood bölgesinde su altında kalan yol, 19 Kasım 2026.
ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesinde perşembe günü mevsimin ilk atmosferik nehir fırtınası şiddetli yağışlara yol açtı. Yaşanan sel nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılırken, yetkililer olası heyelan riskine karşı çeşitli bölgelerde tahliye uyarıları yayımladı. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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