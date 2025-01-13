Los Angeles'ta Yangınlar Sonrası Kira Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Los Angeles'ta Yangınlar Sonrası Kira Fiyatları Yükseliyor

Los Angeles'taki yangınlar sonrası ev sahipleri kiraları yasa dışı artırarak krizden faydalanıyor.

13.01.2025 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar sonrası ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı şekilde yükselttiği bildirildi.

BBC'nin habere göre, Los Angeles'taki yangınlar sebebiyle yerlerinden olan binlerce insan yüksek kira ve otel ücretleriyle karşı karşıya kalıyor

Los Angeleslı emlak kralı Jason Oppenheim, California eyaletinin "fiyat yükseltme" karşıtı yasalarına rağmen, ev sahiplerinin, piyasanın çok üzerinde kira talep ettiklerini söyledi.

Oppenheim, daha önce aylık 13 bin dolar kira istenen mülke, bir müşterinin "altı ay peşin ödemeli, aylık 20 bin dolar" teklif ettiğini ancak ev sahibi 23 bin dolarda ısrar ettiğini ifade etti.

California'daki önleyici yasalara rağmen bölgedeki felakettin ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini anlatan Oppenheim, "Bu durumdan faydalanmanın zamanı değil." diye konuştu.

Los Angeles yetkilileri ise orman yangını mağdurlarını dolandırarak ya da soyarak felaketten "yararlanan" kişilerin yargılanacağı uyarısında bulundu.

California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ev sahiplerinin fiyatları yasa dışı olarak yükselttiğinin farkında olduklarını belirterek, "Bunu yapamazsınız. Bu bir yıla kadar hapis ve para cezasıyla cezalandırılabilecek bir suçtur." diye konuşmuştu.

Hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarında artış

Öte yandan, yangınların devam ettiği Los Angeles'ta ev kiralarındaki yasa dışı fiyat artışlarının yanında, hırsızlık ve dolandırıcılık vakaları da sık görülmeye başlandı.

Los Angeles İdari Bölge Şerifi Robert Luna, dün yaptığı açıklamada, özellikle yardım bağışları konusunda çok sayıda dolandırıcılık yaşandığını ifade ederek, vatandaşları yetkili sivil toplum örgütlerini bulmaları konusunda uyarmıştı.

Luna, yangınlar sırasında şu ana kadar aralarında itfaiyeci gibi davranarak girdiği evi soyan bir kişinin de bulunduğu yaklaşık 29 kişinin yakalandığını söylemişti.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Dolandırıcı, Los Angeles, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Emlak, Hukuk, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Los Angeles'ta Yangınlar Sonrası Kira Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Los Angeles'ta Yangınlar Sonrası Kira Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.