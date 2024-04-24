Lösemi savaşçısı 12 yaşındaki Buğlem, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a annesiyle olan resmini hediye etti

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? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını hediye eden, lösemi savaşçısı 12 yaşındaki Buğlem Yılmaz, "Cumhurbaşkanımızın annesini çok sevdiğini ve onu çok özlediğini biliyordum. Ona unutamayacağı bir resim çizip hediye etmek istedim, mutlu olduğunu görünce ben de mutlu oldum." dedi.

Emel-Serdar Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Buğlem, 2,5 yaşında lösemiye yakalandı. Kemoterapiyle lösemiyi atlatan ancak 6 yaşındayken hastalığı tekrar nükseden Buğlem, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü süreçte resme başladı.

Hastane odasında sayısız resim yapan, bu süreçte kök hücre nakliyle lösemiyi yenen ve sonrasında ilk kişisel sergisini de açan Buğlem, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafının kara kalem çalışmasını armağan etti.

Buğlem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran hediyesi, resim tutkusu ve lösemiyle savaşına ilişkin, evinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Hastanede kendimi resme adadım"

Hastanede lösemi tedavisi görürken çok sıkıldığını ve 6 yaşındayken bu nedenle resim yapmaya başladığını anlatan Buğlem, bu süreçten itibaren ailesinden oyuncaklar yerine boya, fırça ve resim defteri istediğini dile getirdi.

Buğlem, resim yaptıkça bu sanatı daha da sevdiğini vurgulayarak, "Kendimi resimde zamanla daha çok ilerlettim. Sonra annemle kendimi resmettiğim ilk kara kalem çalışmamı gerçekleştirdim. O dönem kendime 'Buğlem belki de sen ileride büyük bir ressam olabilirsin' dedim. Hastanede bu hayallerimi aklıma getirerek, hastane sürecini aklımdan sildim ve kendimi resme adadım." diye konuştu.

"Kendime büyük bir ressam olacağıma dair söz verdim"

Hastaneden taburcu olduktan sonra resim eğitimi aldığını, ardından ilk kişisel sergisini açtığını aktaran Buğlem, şunları söyledi:

"İlk kişisel sergimde kendime şu sözü verdim; 'Buğlem sen hastanede kendine verdiğin sözü tuttun. Sıradaki sözün ise ileride büyük bir ressam olmak, yurt dışında da sergi açmak. Resmi hiç bırakmayacaksın.' dedim. Şu anda da bu sözümde ilerliyorum."

"Cumhurbaşkanımızın annesini çok sevdiğini biliyordum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etmek için ona annesiyle olan resmini hediye ettiğini anlatan Buğlem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın annesini çok sevdiğini ve onu çok özlediğini biliyordum. Ona unutamayacağı bir resim çizip hediye etmek istedim. Onun mutlu olduğunu görünce ben de mutlu oldum. Hediyeyi verdiğimde çok duygulandığını gördüm, elleri titredi, gözleri doldu, çok teşekkür etti."

İki kez lösemiyi yenen Buğlem, lösemiyle mücadele eden tüm çocuklara da acil şifalar dileyerek, sevdikleri bir hobiyle uğraşmaları ve asla pes etmemelerini önerdi.

Buğlem Yılmaz, sözlerini, "Şu an resimlerimi biriktiriyorum. Gelecek yıl baharda bir sergi daha açmayı ve o sergiye Cumhurbaşkanımızı da davet etmeyi istiyorum." diye tamamladı.